Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 44,61 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,9 Prozent auf 44,61 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,17 EUR. Zuletzt wechselten 56.484 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 7,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 27,12 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,17 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 25.02.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

DAX-Handel aktuell: DAX liegt schlussendlich im Minus