Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochvormittag stabil

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 53,68 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 53,68 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,92 EUR zu. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 53,14 EUR. Bei 53,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 35.984 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,45 Prozent. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 39,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,56 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,31 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,69 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

