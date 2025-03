Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.539 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 5,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 28,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,17 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Mrd. EUR – ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,77 EUR je Aktie aus.

