Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,60 EUR. Mit einem Wert von 45,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 52.241 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,71 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,54 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,17 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

