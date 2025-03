Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 45,95 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 45,95 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,38 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 218.675 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,14 Prozent. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 41,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,54 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

