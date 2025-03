Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

NASDAQ 100-Entwicklung

Der NASDAQ 100 verbuchte heute Zuwächse.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1,13 Prozent auf 19.596,02 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,48 Prozent höher bei 19.663,39 Punkten in den Handel, nach 19.376,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 19.756,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.375,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.719,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.615,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.219,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 6,58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19.180,56 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 7,59 Prozent auf 248,09 USD), Micron Technology (+ 7,40 Prozent auf 95,64 USD), Palantir (+ 7,17 Prozent auf 83,65 USD), NVIDIA (+ 6,42 Prozent auf 115,74 USD) und Axon Enterprise (+ 5,93 Prozent auf 557,89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Dollar Tree (-5,74 Prozent auf 61,92 USD), Mondelez (-4,23 Prozent auf 64,98 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,99 Prozent auf 689,50 USD), Enphase Energy (-3,86 Prozent auf 58,48 USD) und Cognizant (-3,61 Prozent auf 79,50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74.404.226 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,131 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 5,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net