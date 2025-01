Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Um 19:59 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 6.072,96 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52,764 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,429 Prozent stärker bei 6.097,24 Punkten, nach 6.071,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.120,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.069,34 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 1,74 Prozent. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der S&P 500 auf 5.881,63 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.705,45 Punkten. Der S&P 500 notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, bei 4.845,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.128,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.773,31 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Franklin Resources (+ 11,07 Prozent auf 22,38 USD), Eastman Chemical Company (+ 7,60 Prozent auf 99,71 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,79) Prozent auf 463,78 USD), AbbVie (+ 5,31 Prozent auf 184,98 USD) und Keysight Technologies (+ 5,10 Prozent auf 179,21 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Deckers Outdoor (-17,87 Prozent auf 183,25 USD), Walgreens Boots Alliance (-8,03 Prozent auf 10,54 USD), Grainger (-6,35 Prozent auf 1.054,58 USD), ResMed (-6,04 Prozent auf 242,08 USD) und PPG Industries (-5,47 Prozent auf 116,03 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29.970.788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,464 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent gelockt.

