Freundlicher Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI

Der SPI schloss den Freitagshandel im Plus ab.

Der SPI legte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 16.203,15 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,137 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 16.199,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16.161,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16.146,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.242,67 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 2,29 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16.283,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15.935,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, notierte der SPI bei 14.498,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,21 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16.484,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.455,60 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 9,59 Prozent auf 5,94 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,69 Prozent auf 14,36 CHF), lastminutecom (+ 5,32 Prozent auf 19,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,26 Prozent auf 7,60 CHF) und HOCHDORF (+ 3,73 Prozent auf 7,78 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen GAM (-12,63 Prozent auf 0,17 CHF), Perrot Duval SA (-6,38 Prozent auf 66,00 CHF), Montana Aerospace (-4,66 Prozent auf 18,40 CHF), mobilezone (-3,79 Prozent auf 13,72 CHF) und Medmix (-3,49 Prozent auf 10,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3.915.989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 250,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

