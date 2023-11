Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

NASDAQ 100-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 15.837,99 Punkten ab. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,184 Prozent leichter bei 15.803,98 Punkten, nach 15.833,17 Punkten am Vortag.

Bei 15.766,94 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 15.876,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,38 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 17.10.2023, den Wert von 15.122,01 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 14.715,81 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2022, den Stand von 11.676,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 45,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15.932,05 Punkten. Bei 10.696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Ross Stores (+ 7,22 Prozent auf 128,82 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,78 Prozent auf 10,71 USD), Enphase Energy (+ 2,42 Prozent auf 92,86 USD), Diamondback Energy (+ 2,39 Prozent auf 156,15 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 2,27 Prozent auf 21,22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-4,02 Prozent auf 148,59 USD), Microsoft (-1,68 Prozent auf 369,85 USD), JDcom (-1,67 Prozent auf 27,61 USD), Starbucks (-1,53 Prozent auf 105,57 USD) und MercadoLibre (-1,47 Prozent auf 1.448,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.970.933 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,698 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net