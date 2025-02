Freundlicher Handel: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,51 Prozent auf 19.750,51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,239 Prozent auf 19.696,92 Punkte an der Kurstafel, nach 19.649,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 19.771,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19.675,87 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,419 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 13.01.2025, bei 19.088,10 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 13.11.2024, bei 19.230,73 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 13.02.2024, bei 15.655,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 2,44 Prozent aufwärts. Bei 20.118,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 18.831,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Intevac (+ 19,53 Prozent auf 4,04 USD), Euronet Worldwide (+ 15,34 Prozent auf 108,90 USD), Ceva (+ 14,75 Prozent auf 36,40 USD), Lincoln Electric (+ 12,08 Prozent auf 217,44 USD) und Innodata (+ 9,08 Prozent auf 47,82 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Pegasystems (-14,46 Prozent auf 90,75 USD), Cognex (-8,82 Prozent auf 35,79 USD), Zebra Technologies (-6,41 Prozent auf 330,30 USD), AmeriServ Financial (-4,51 Prozent auf 2,54 USD) und MKS Instruments (-4,42 Prozent auf 106,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8.804.358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,414 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net