Waffenstillstandsspekulation in der Ukraine: DAX vor neuem Rekord -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Commerzbank baut Stellen ab -- Siemens mit Gewinnsprung -- Rheinmetall im Fokus

Für Rüstungswerte ist diese Annäherung eine Hiobsbotschaft. Rheinmetall dürften am Donnerstag unter Druck geraten. Seit Beginn des Kriegs Russland gegen die Ukraine im Februar 2022 hatten sie sich im Zuge der "Zeitenwende" in der europäischen Verteidigungspolitik bis zuletzt gut verachtfacht.

Die Aussicht auf Ukraine-Verhandlungen dürfte in der Rekordrally des DAX am Donnerstag zunächst einen Turbo zünden. US-Präsident Trump hat mit Kremlchef Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vereinbart. Gleichzeitig legte Trumps Regierung erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt - und zwar an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus.

Der DAX hatte erst zur Wochenmitte bei 22.193,65 Zählern auf das nächste Rekordhoch erreicht und war 0,50 Prozent höher bei 22.148,03 Einheiten und damit so hoch wie niemals zuvor. Der TecDAX beendete die Sitzung am Mittwoch marginale 0,07 Prozent tiefer bei 3.829,50 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag weiter auf Rekordkurs bleiben.

Zur Wochenmitte standen die US-Börsen etwas unter Druck, nachdem die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise im Januar stärker als erwartet gestiegen waren. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in der Gesamtrate um 0,5 Prozent, während Ökonomen im Schnitt lediglich einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert hatten. In der Kernrate legten die Preise um 0,4 Prozent zu, ebenfalls über der erwarteten Zunahme von 0,3 Prozent. Gleichzeitig verzeichneten die US-Bürger im Januar einen Rückgang ihrer Realeinkommen.

Der Dow Jones schloss bei 44.368,56 Punkten um 0,50 Prozent tiefer. Er war bereits im Minus an den Start gegangen und blieb auch im Handelsverlauf konsequent in der Verlustzone. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging um minimale 0,03 Prozent höher bei 19.649,95 Zählern aus der Sitzung. Auch er hatte den Handel klar rot begonnen, die Verluste im Anschluss jedoch abbauen können. Zeitweise waren im Handelsverlauf sogar etwas deutlichere Gewinne zu sehen.

Die wichtigsten asiatischen Indizes setzen ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fort.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 1,28 Prozent auf 39.461,47 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite daneben gegen den Trend um 0,19 Prozent auf 3.339,99 Punkte nach unten .

Der Hang Seng notiert unterdessen 2,25 Prozent höher bei 22,349,91 Punkten.

Die Aktienmärkte bewegen sich zwischen enttäuschten Zinssenkungshoffnungen in den USA und Spekulationen über einen Waffenstillstand in der Ukraine, nachdem US-Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin telefonierte und sich offenbar mit diesem zu Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine treffen will.

In Hongkong sorgen weiter die jüngsten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für den kriselnden Immobilienkonzern China Vanke für Zuversicht und Kauflaune. Die direkte Unterstützung der chinesischen Regierung für China Vanke könnte das Ende der Liquiditätskrise des Immobiliensektors bedeuten, kommentieren die Analysten von Nomura. Berichten zufolge schlägt Peking einen Plan vor, 20 Milliarden Yuan in speziellen lokalen Staatsanleihen bereitzustellen, um dem Unternehmen durch den Kauf von unverkauften Immobilien und leerstehenden Grundstücken zu helfen. Dies wäre die erste direkte Liquiditätshilfe der Regierung für ein großes nichtstaatliches Unternehmen im Immobiliensektor.

