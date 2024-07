Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 stieg schlussendlich.

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,02 Prozent fester bei 5.633,91 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47,277 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,252 Prozent höher bei 5.591,06 Punkten, nach 5.576,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 5.586,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.635,39 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 5.360,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.160,64 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 10.07.2023, einen Stand von 4.409,53 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 18,79 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5.635,39 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Albemarle (+ 7,11 Prozent auf 96,90 USD), CarMax (+ 6,46 Prozent auf 76,93 USD), Illumina (+ 6,08) Prozent auf 113,17 USD), Leggett Platt (+ 5,44 Prozent auf 11,25 USD) und Qorvo (+ 4,39 Prozent auf 124,95 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen SVB Financial Group (-55,56 Prozent auf 0,02 USD), Deckers Outdoor (-4,86 Prozent auf 893,37 USD), Intuit (-2,70 Prozent auf 632,84 USD), Gap (-2,54 Prozent auf 22,68 USD) und MasterCard (-2,49 Prozent auf 433,64 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.751.846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,228 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

