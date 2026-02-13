DAX25.212 +0,9%Est506.076 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.008 +0,1%Euro1,1846 -0,1%Öl69,23 +2,8%Gold4.957 +1,6%
Aktien wechseln den Besitzer

Führungskraft baut ProCredit-Position im Depot aus

18.02.26 14:01 Uhr
Führungskraft baut ProCredit-Position im Depot aus | finanzen.net

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an ProCredit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,36 EUR 0,02 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 10.02.2026 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 13.02.2026 wurde die Transaktion bekannt. Spechtenhauser, Hubert, Vorstand, kaufte am 10.02.2026 ProCredit-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 582 Aktien zum Preis von jeweils 8,69 EUR den Besitzer. Zum Vortag unverändert notierte die ProCredit-Aktie dann im FSE-Handel bei 8,48 EUR.

Mit einem Wert von 8,40 EUR bewegte sich die ProCredit-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von ProCredit beläuft sich unterdessen auf 490,04 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.

Vor der Transaktion von Beeck, Christoph wurde die letzte Meldung am 10.02.2026 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 412 Anteile zu jeweils 8,69 EUR an Beeck, Christoph Vorstand.

Redaktion finanzen.net

