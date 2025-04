Führungskraft greift bei Energiekontor-Aktien zu

DD-Meldung

Bei Energiekontor kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 09.04.2025 bei Energiekontor verzeichnet. Am 10.04.2025 wurde der Handel mit Energiekontor-Anteilen gemeldet. Aufsichtsrat Kianzad, Darius Oliver griff am 09.04.2025 bei Energiekontor-Aktien zu. 150 Energiekontor-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 39,00 EUR gekauft. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 8,40 Prozent auf 43,25 EUR zu.

Mit einem Kurs von 43,30 EUR zeigte sich die Energiekontor-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Insgesamt ist Energiekontor aktuell 542,90 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 13.956.247 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Kianzad, Darius Oliver wurde am 04.04.2025 erfasst. Zu jeweils 40,50 EUR kaufte Kianzad, Darius Oliver 250 Anteile.

Redaktion finanzen.net