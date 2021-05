HeidelbergCement-Aktie unbewegt: HeidelbergCement schafft neue Vorstandposten und bestellt neuen CFO

Wie der DAX -Konzern mitteilte, werden für die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung jeweils neue Vorstandspositionen geschaffen, um die Transformation des Unternehmens im Kontext der Strategie "Beyond 2020" in diesen Bereichen voranzutreiben. Zudem wurde die Position des Finanzvorstands mit René Aldach neu besetzt. Der 42-Jährige übernimmt das Amt von Lorenz Näger, der Ende August in den Ruhestand gehen wird. Aldach arbeitet derzeit als Director Group Reporting, Controlling & Consolidation für HeidelbergCement

Nicola Kimm (51) soll künftig die Vorstandsposition als Chief Sustainability Officer übernehmen und die Bereiche Environment Social Governance, Global Research & Development und New Technologies verantworten. Derzeit ist Kimm als Mitglied des Executive Committee und Chief Sustainability Officer bei Signify tätigt.

Die Vorstandsposition des Chief Digital Officer soll von Dennis Lentz (39) ausgeübt werden. Er soll für die digitale Transformation des Unternehmens zuständig sein. Seit 2010 war er als Head of Group Energy Puchasing, Director Logistics und Group CIO bei HeidelbergCement tätig.

Die Veränderungen im Vorstand der HeidelbergCement AG sollen ab dem 1. September 2021 wirksam werden.

Die HeidelbergCement-Aktie bewegte sich im XETRA-Handel am Freitag nicht von der Stelle und beendete die Woche bei 75,04 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: HeidelbergCement