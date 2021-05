HeidelbergCement verkauft Griechenland-Geschäfte an Lafargeholcim - Aktien gewinnen

Wie der Konzern mitteilte, verkauft er sein Geschäft mit Zuschlagstoffen in Mandra sowie zwei Transportbetonwerke in Gerakas und Aspropyrgos an LafargeHolcim . Finanzielle Details nannten weder der DAX -Konzern noch der Schweizer Konkurrent.

"Nach der Veräußerung des Kuwait-Geschäfts ist die Neuaufstellung in Griechenland der nächste Schritt bei unserer Portfolio-Optimierung im Rahmen unserer Strategie Beyond 2020", sagte HeidelCement-Chef Dominik van Achten.

LafargeHolcim erhofft sich von dem Zukauf eine Beschleunigung des Wachstums im Griechenland-Geschäft.

Während es für Aktien von HeidelbergCement im XETRA-Geschäft um 2,32 Prozent nach oben geht auf 77,58 Euro, legen LafargeHolcim-Papiere an der SIX um 1,48 Prozent zu auf 57,44 Schweizer Franken.

