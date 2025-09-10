FuelCell Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FuelCell Energy äußerte sich am 09.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals.
FuelCell Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,78 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 46,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 97,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
