AstraZeneca investiert in Produktionsanlage in Dublin - AstraZeneca-Aktie zieht an

Wie AstraZeneca mitteilte, soll die Anlage zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen für kleine Moleküle in der Nähe von Dublin entstehen. So werde man sicherstellen, dass das Versorgungsnetz für künftiges Wachstum gerüstet sei. In dem Werk sollen 100 Arbeitsplätze direkt entstehen und weitere indirekt.

Am Dienstag zieht die AstraZeneca-Aktie an der Börse in London zeitweise um 2,09 Prozent auf 85,45 Pfund an.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images