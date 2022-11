CompuGroup-Aktie im Plus: Klinik-Kooperation mit SAP geplant

Die beiden Unternehmen wollen neue intelligente Lösungen schaffen, die speziell auf die Anforderungen im stationären Bereich zugeschnitten sind, wie CompuGroup mitteilte.

Die Vereinbarung bezieht sich auf eine geplante Kooperation in den Bereichen Lösungsintegration und Go-To-Market für ausgewählte Märkte. Hintergrund sei die Entscheidung von SAP, eine standardisierte Plattform auf der Basis des Fast Health Interoperability (FHIR)-Standards für die Anbindung von Krankenhausinformationssystemen anzubieten.

Im Zuge der geplanten Zusammenarbeit wird CGM neben CGM Clinical zur Abdeckung aller administrativen und klinischen Prozesse im Krankenhaus auch ein sogenanntes Revenue Cycle Management (RCM) entwickeln für Abrechnungs- und Finanzprozesse in Krankenhäusern in den verschiedenen Phasen der Patientenversorgung. In das RCM soll die Expertise von SAP einbezogen werden und auch in dessen ERP-Angebot (u.a. Finance, Cost Accounting, HR) integriert werden, sowohl als Cloud-Lösung als auch "on premise" (Vor-Ort-Lösung).

Im XETRA-Handel gewinnt die CompuGroup-Aktie 0,28 Prozet auf 35,84 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Bildquellen: Compugroup