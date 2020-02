Milliardenfusion: Worldline will Rivalen Ingenico schlucken - Worldline-Aktie verliert, Ingenico steigt kräftig

Der französische Bezahldienstleister und Wirecard -Konkurrent Worldline will seinen heimischen Rivalen Ingenico übernehmen, wie beide Unternehmen am Montag in Bezons und Paris mitteilten. Die Verwaltungsräte beider Seiten hätten dem Deal bereits zugestimmt. Wordline bietet insgesamt 8,65 Milliarden Euro für Ingenico. 81 Prozent des Kaufpreises will das Unternehmen in eigenen Aktien bezahlen, den Rest in bar.

Jetzt kommt es auf die Aktionäre von Ingenico an. Das Gebot entspricht den Angaben zufolge einer Prämie von 24 Prozent, wenn man die gewichteten Durchschnittskurse des vergangenen Monats zugrundelegt. Nach der Übernahme würden die bisherigen Worldline-Aktionäre rund 65 Prozent der Anteile an dem Konzern halten, die bisherigen Ingenico-Eigner den Rest.

Durch den Zusammenschluss entstünde den Angaben zufolge die weltweite Nummer vier unter den Zahlungsdienstleistern. Das fusionierte Unternehmen hätte etwa 20.000 Mitarbeiter in etwa 50 Staaten der Welt und würde fast eine Million Händler und 1.200 Finanzunternehmen bedienen.

Wirecard-Aktien sind am Montag vorbörslich zunächst weiter in Richtung exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere des Zahlungsabwicklers um bis zu 2,2 Prozent auf 130,30 Euro. Im Verlauf kann die Milliardenfusion in der Branche aber stützen. Im frühen XETRA-Handel stehen Wirecrad 0,60 Prozent höher bei 134,00 Euro. Worldline zahle für ein deutlich wachstumsschwächeres Unternehmen als Wirecard einen ordentliches Preis, so ein Marktteilnehmer.

Worldline-Aktien knicken am Morgen in Paris um 6,82 Prozent ein auf 59,40 Euro, während Ingenico-Papiere starke 8,70 Prozent auf 114,35 Euro zulegen können.

