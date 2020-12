BVB-Aktie fester: Hoffnung auf Einsatz von Hummels - Haaland fehlt bis Januar

"Die News über Mats sind gut. Wir werden sehen, ob er spielen kann", sagte BVB -Trainer Lucien Favre am Freitag. Der Weltmeister von 2014 hatte sich beim 1:1 des Fußball- Bundesligisten gegen Lazio Rom am Mittwoch eine Fußverletzung zugezogen und in der Schlussphase stark humpelnd den Platz verlassen.

Dagegen haben sich die Hoffnungen auf eine Verkürzung der bis Januar prognostizierten Ausfallzeit von Erling Haaland nicht erfüllt. "Er fällt definitiv bis Januar aus - so wie es der Doc gesagt hat", stellte Favre klar. Torjäger Haaland hatte noch am Vortag via Twitter ("Gute Nachrichten. Habe mit meinen Ärzten gesprochen. Bald zurück") Optimismus verbreitet.

Favre ließ offen, wer den mit Abstand erfolgreichsten Schützen aus Norwegen ersetzen soll. Zu einem möglichen Startelf-Debüt von Youssoufa Moukoko äußerte sich der Fußball-Lehrer zurückhaltend: "Wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 16 ist. Er ist gut, aber wir haben auch noch andere Möglichkeiten."

Neben Haaland werden auch Thomas Meunier und Thomas Delaney fehlen. Noch offen ist der Einsatz der angeschlagenen Profis Emre Can und Raphael Guerreiro. Trotz der wachsenden Personalprobleme sieht Sportdirektor Michael Zorc das Team nach dem überraschenden 1:2 am vergangenen Bundesliga-Spieltag daheim gegen den bis dahin sieglosen 1. FC Köln in der Pflicht: "Wir haben gegen Köln Punkte abgegeben, die wollen wir uns wieder holen."

BVB-Sportdirektor Zorc dementiert Spekulationen über Reinier

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Meldungen aus Spanien dementiert, wonach die auf zwei Jahre angelegte Leihe des Brasilianers Reinier verkürzt werden könnte. "Grundsätzlich haben wir diese Überlegung nicht. Wir haben die Geduld mit ihm. Ich hoffe, er hat sie auch", sagte Zorc am Freitag. Der im Sommer von Real Madrid ausgeliehene Offensivspieler konnte beim Fußball-Bundesligisten bisher nur wenig Spielpraxis sammeln. Deshalb soll der spanische Renommierclub über eine vorzeitige Rückkehr des 18 Jahre alten brasilianischen U23-Nationalspielers nachdenken.

"Wir machen in solchen Fällen eine zweijährige Leihe. Eine einjährige Leihe wäre grenzwertig", sagte Zorc und äußerte Verständnis für den schwierigen Einstand von Reinier: "Er hatte keinen einfachen Start bei uns und kam aus einer mehrmonatigen Zeit zu uns, in der er nicht gespielt hat. Und jetzt wurde er durch die Infektion nochmals zurückgeworfen."

