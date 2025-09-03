GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 22,67 USD.
Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:04 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 22,67 USD. Bei 22,54 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 210.170 GameStop-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 57,63 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 19,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 17,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 10.06.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. GameStop hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 732,40 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,94 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 09.09.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. GameStop dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.09.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,750 USD im Jahr 2026 aus.
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
