Blick auf GameStop-Kurs

GameStop Aktie News: GameStop steigt am Nachmittag

15.09.25 16:13 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop steigt am Nachmittag

Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von GameStop konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 25,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
21,69 EUR 0,20 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GameStop-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 25,15 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,34 USD aus. Bei 25,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 157.256 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2024 bei 19,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,870 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

