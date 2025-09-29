GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 27,17 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 27,17 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 26,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,21 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324.725 Stück gehandelt.

Bei 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 31,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2024 Kursverluste bis auf 20,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 972,20 Mio. USD gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,990 USD je Aktie.

