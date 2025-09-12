GameStop Aktie News: GameStop am Abend gefragt

GameStop im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 26,95 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 26,95 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 27,20 USD. Bei 27,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 571.152 GameStop-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 09.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

