GameStop Aktie News: GameStop am Abend im Aufwind

Die Aktie von GameStop zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 26,21 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 26,21 USD. Die GameStop-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,80 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,44 USD. Bisher wurden heute 719.281 GameStop-Aktien gehandelt.
Bei 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,32 USD am 10.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 09.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,990 USD je Aktie aus.
GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
