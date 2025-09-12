GameStop Aktie News: GameStop zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

GameStop im Blick

Die Aktie von GameStop zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 26,56 USD.

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 26,56 USD nach oben. Bei 26,57 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173.459 GameStop-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 23,49 Prozent wieder erreichen.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,990 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien