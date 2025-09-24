GameStop Aktie News: GameStop am Abend auf rotem Terrain

So bewegt sich GameStop

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,9 Prozent auf 25,48 USD ab.

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 25,48 USD abwärts. Bei 25,29 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 595.102 GameStop-Aktien den Besitzer.

Bei 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 28,70 Prozent niedriger. Am 10.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 972,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GameStop einen Umsatz von 798,30 Mio. USD eingefahren.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,990 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

