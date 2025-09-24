DAX23.545 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.054 -0,1%Nas22.403 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

25.09.25 16:11 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 25,77 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die GameStop-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 25,77 USD ab. In der Spitze büßte die GameStop-Aktie bis auf 25,29 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 25,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.390 GameStop-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,67 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 20,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 21,15 Prozent Luft nach unten.

Am 09.09.2025 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 972,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 798,30 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

