GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,53 USD ab.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 26,53 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,34 USD ab. Bei 26,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 419.428 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,70 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2024 bei 20,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 23,41 Prozent wieder erreichen.

Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 972,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,990 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

