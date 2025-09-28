GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag fester

GameStop im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 26,89 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 26,89 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,20 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,20 USD. Bisher wurden heute 202.814 GameStop-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,74 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gewinne von 32,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,32 USD fiel das Papier am 10.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 24,43 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

