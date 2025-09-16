GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Mittwochabend auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 26,02 USD ab.

Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 26,02 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die GameStop-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,79 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 413.387 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 37,34 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,43 USD am 19.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,33 Prozent.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,870 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

