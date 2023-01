BASF-Tochter Wintershall DEA: Nord Stream 2-Beteiligung seinerzeit sinnvoll - Uniper wegen GAZPROM-Partnerschaft eingestiegen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,19 EUR

-0,17% Charts

News

Analysen

Für die Beteiligung in Form eines Investments habe sowohl der Gasbedarf in Europa als auch der Preisunterschied zwischen Pipelinegas und Flüssigerdgas in Tankern und der geringere CO2-Fußabdruck gesprochen. Das sagte Wintershall -Vorstand Thilo Wieland am Freitag in Schwerin vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages zur umstrittenen Klimaschutzstiftung MV. Auch die über Jahrzehnte zuverlässigen Gaslieferungen durch Russland seien ein Argument gewesen.

Wieland bezog sich auf den Weltenergierat, demzufolge zwischen 2015 und 2030 mit einer Verringerung der Erdgas-Eigenproduktion in Europa von 135 Milliarden auf 90 Milliarden Kubikmeter jährlich gerechnet wurde. Der Bedarf sollte im Gegensatz dazu zunehmen. Vor allem die geografische Nähe Russlands zu Westeuropa habe den größten Effekt für die erwarteten Importkosten und den CO2-Fußabdruck gehabt.

Die Annexion der Krim durch Russland 2014 spielte dem Unternehmensvertreter zufolge bei der Entscheidung zur Investition eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund hätten unternehmerische Überlegungen gestanden. Das Unternehmen sah demnach einen unveränderten, von der EU vorgegebenen Rahmen.

Nach dem Beginn des Krieges im Februar 2022 schrieb die BASF-Tochter laut Wieland die Investition in Nord Stream 2 umgehend ab und distanzierte sich. Vor Kurzem habe Wintershall sein gesamtes Russlandgeschäft im Umfang von sieben Milliarden Euro abgeschrieben. Die Produktion in den Gasfeldern, an denen Wintershall beteiligt war, lief den Angaben zufolge weiter, da diese von Joint Ventures unter Beteiligung russischer Unternehmen betrieben wurden.

Uniper: Nord Stream 2 war Teil strategischer GAZPROM-Partnerschaft

Wirtschaftliche Interessen und eine strategische Partnerschaft mit dem russischen Staatskonzern GAZPROM haben den Energiekonzern Uniper nach Unternehmensangaben zur Investition in das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 bewogen. Für Europa sei trotz Energiewende nur mit einem langsamen Rückgang der Gasnachfrage zu rechnen gewesen, sagte Uniper-Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Freitag in Schwerin vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages zur umstrittenen Klimaschutzstiftung MV. Die Konzerne habe eine lange Partnerschaft verbunden, in der GAZPROM immer ein verlässlicher Lieferant gewesen sei.

Das aktuell als Ersatz für russisches Gas forcierte Flüssigerdgas LNG war Maubach zufolge zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung nicht wettbewerbsfähig. Es habe kein breites wirtschaftliches Interesse an einer Abnahme von LNG in Deutschland gegeben, obwohl Uniper ein Import-Terminal habe bauen wollen.

Maubach betonte, dass der entscheidende Maßstab für die Beurteilung der politischen Handlungen Russlands - wie der Annexion der Krim - die Haltung der Bundesregierung unter Angela Merkel gewesen sei. Diese habe das Projekt durchgehend unterstützt, auch als Sanktionsdrohungen aus den USA laut wurden.

Insgesamt sei der Konzern bereits vor dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges 2022 tendenziell auf dem Rückzug gewesen, was seine Investitionen in Russland anging, hieß es. Laut Maubach hing das jedoch vor allem mit dem Ziel zusammen, insgesamt fossile Energieprojekte zurückzufahren und das Portfolio zu dekarbonisieren.

/ssc/DP/nas

SCHWERIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: rarrarorro / Shutterstock.com