Steigt Warren Buffett bei General Electric ein? - Diese Gründe sprechen dafür

Generel Electric strauchelt, und das schon einige Zeit. Am Montag markierten die Papiere ihren tiefsten Stand seit Juli 2009 - obwohl der Dow Jones am gleichen Tag um 2,5 Prozent stieg. Die GE-Aktie war der einzige Dow-Titel, der an Boden verlor. Seit Ende 2016 hat die Aktie insgesamt unglaubliche 57 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Am Dienstag schien der taumelnde Riese GE jedoch plötzlich wieder Morgenluft zu schnuppern. Der Grund: Am Markt verbreiteten sich Gerüchte, wonach Starinvestor Warren Buffett möglicherweise in GE-Aktien investieren könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass der berühmte Investor General Electric zu Hilfe kommt.

Glaubt Warren Buffett an General Electric?

Bereits 2008 hat Buffett dem in der Finanzkrise wankenden Unternehmen mit einer Geldspritze von drei Milliarden US-Dollar unter die Arme gegriffen. Den Großteil dieser Beteiligung hat sein Investment-Vehikel Berkshire Hathaway jedoch inzwischen wieder verkauft, wie der Investment-Guru im Februar erwähnte. Nun steckt GE aber wieder in den roten Zahlen fest, die Tendenz deutete weiterhin nach unten - bis gestern. Am Dienstag schossen die GE-Anteile um rund 4,3 Prozent auf 13,44 US-Dollar nach oben. Die Basis dieses unerwarteten Höhenflugs: Nichts anderes als ein Satz von Warren Buffett, den er unlängst gegenüber der Presse äußerte. Er könne sich vorstellen in General Electric zu investieren, wenn der Preis stimme, hatte Buffett gesagt. Einen konkreten Preis nannte er jedoch nicht. GE selbst lehnte einen Kommentar zu den Gerüchten ab, auch Buffetts Berkshire Hathaway hat sich bislang nicht geäußert. Nichtsdestotrotz: Für die Anleger war dies Grund genug, das Papier kräftig nach oben zu schicken. Bei näherem Hinsehen könnte ein solches Investment für Buffett jedoch durchaus plausibel sein.

Das spricht dafür, dass Buffett tatsächlcih in GE investiert

Buffett ist dafür bekannt, nur in Unternehmen zu investieren, deren Business-Modell er verstehen kann. Nun ist General Electric ein riesiges Konglomerat, welches von Glühbirnen und Düsentriebwerken bis hin zu Güterzügen alles selbst herstellt und aus acht Sparten besteht, die - jede für sich genommen - durchaus sinnvoll sind. Als Value-Investor ist Buffett zudem stets auf der Suche nach unterbewerteten Aktien. Unter diesem Aspekt könnten die GE-Titel aktuell durchaus als echte Schnäppchen gelten. Sollte Buffett also der Auffassung sein, dass General Electric nach wie vor eine Zukunft hat - worauf sein Statement durchaus schließen lässt - würde GE ein Value-Investment fast wie aus dem Lehrbuch darstellen. Auch an der Wall Street kursieren momentan noch keine Gerüchte, wonach GE-Aktien tatsächlich auf Null fallen könnten. Sogar der Analyst Nicholas Heymann, der an der Wall Street nicht gerade als GE-Bulle gilt, sagte kürzlich, es gäbe bei General Electric einen Unterschied zwischen der aktuell kursierenden Angst und den tatsächlichen Grundlagen. Doch es gibt noch weitere Gründe, weshalb Warren Buffetts Aussage mehr sein könnte, als heiße Luft.

GE würde gut ins Portfolio von Berkshire Hathaway passen

Tatsächlich gibt es einige Überschneidungen zwischen Berkshires verschiedenen Geschäften und denen von GE. So besitzt Berkshire beispielsweise das Unternehmen Burlington Norhtern Santa Fe, welches eine der größten Güterbahnen in Nordamerika betreibt. GE wiederum zählt zu den größten Herstellern von Güterzuglokomotiven weltweit. Daneben hat Berkshire 2015 rund 37 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Precision Castparts auf den Tisch gelegt. Das Unternehmen stellt Teile für Flugzeughersteller, Energieunternehmen und andere Industriefirmen her. GE wiederum produziert nicht nur Flugzeugtriebwerke, sondern baut auch Turbinen und weitere Triebwerksysteme.

Sollte Buffett tatsächlich bei General Electric einsteigen, könnte dies für das Unternehmen einem Befreiungsschlag gleichkommen. An der Wall Street könnte dies als Signal gelten, dass für GE nun das Schlimmste vorüber ist und möglicherweise würden potenzielle Investoren wieder Vertrauen schöpfen. Denkbar wäre jedoch auch, dass Buffett nur einzelne Sparten von GE ins Visier nimmt.

Doch auch mit dem Segen von Warren Buffett wären die durchaus existenten strukturellen Probleme von General Electric sicherlich nicht mit einem Schlag weggewischt, denn das Unternehmen sitzt inzwischen auf einem beachtlichen Schuldenberg und steckt in einer handfesten Liquiditätskrise. Sicher ist jedoch: Warren Buffett investiert nicht leichtfertig. Sollte sich der Startinvestor tatsächlich zu einem GE-Investment entschließen, käme dies einem großen Vertrauensbeweis gleich. Ob dieser jedoch auch am Markt schwer genug wiegen würde, um für GE eine Trendwende einzuläuten, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images, Bocman1973 / Shutterstock.com, Bill Pugliano/Getty Images