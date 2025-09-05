DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Montagnachmittag im Plus

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 280,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
237,00 EUR 3,00 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 280,56 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 282,44 USD. Bei 280,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.831 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (284,32 USD) erklomm das Papier am 05.09.2025. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 1,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 43,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11,02 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 5,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

