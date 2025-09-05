GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) kommt am Montagabend kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 279,37 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 279,37 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 282,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 278,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,00 USD. Zuletzt wechselten 199.165 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 284,32 USD. 1,77 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,92 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 USD belaufen.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umsetzen können.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

