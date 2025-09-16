DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.955 +0,4%Nas22.230 -0,5%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,82 -1,0%Gold3.649 -1,1%
17.09.25 20:24 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend billiger

17.09.25 20:24 Uhr

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 287,17 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 287,17 USD. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 287,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 292,09 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 253.300 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 294,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,64 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

