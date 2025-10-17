GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 302,06 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 302,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 302,30 USD. Bei 298,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.491 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 307,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 1,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

