DAX23.871 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.463 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Fokus auf Aktienkurs

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

17.10.25 16:08 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 302,06 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
254,50 EUR -3,00 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 302,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 302,30 USD. Bei 298,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.491 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 307,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 1,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

In eigener Sache

Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

DatumMeistgelesen
Wer­bung