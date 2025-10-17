DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)

17.10.25 20:23 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagabend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 300,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
254,50 EUR -3,00 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 300,49 USD nach oben. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 302,81 USD zu. Bei 298,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 335.516 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,25 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Mit Abgaben von 46,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,40 USD.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,09 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

