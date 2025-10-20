GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) verteuert sich am Montagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 305,18 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 305,18 USD. Bei 305,30 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 303,86 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.493 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,25 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 0,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 47,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,09 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,90 USD je Aktie.

