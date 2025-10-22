GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochabend billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 296,61 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 296,61 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab in der Spitze bis auf 294,99 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 308,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 355.627 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 316,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,66 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,47 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 46,24 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,02 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 6,02 USD je Aktie aus.

