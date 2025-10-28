GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 315,81 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 315,81 USD nach oben. In der Spitze legte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 316,67 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 313,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 148.182 Stück.

Bei 316,67 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 49,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,14 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

