DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Einbußen

28.10.25 20:23 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Einbußen

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 310,67 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
268,50 EUR 3,00 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 310,67 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 310,48 USD aus. Mit einem Wert von 313,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 259.273 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 316,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 94,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 21.10.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,18 Mrd. USD – ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,14 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

In eigener Sache

Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)

DatumMeistgelesen
Wer­bung