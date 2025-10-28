GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit Einbußen

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 310,67 USD abwärts.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 310,67 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 310,48 USD aus. Mit einem Wert von 313,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 259.273 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 316,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 94,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 21.10.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,18 Mrd. USD – ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,14 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

