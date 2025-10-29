GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) macht am Mittwochnachmittag Boden gut

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 311,99 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 311,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 313,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,00 USD. Bisher wurden heute 104.981 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 316,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 1,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (159,47 USD). Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 95,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.10.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 12,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,18 USD je Aktie belaufen.

