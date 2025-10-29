GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) schiebt sich am Mittwochabend vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 313,73 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,3 Prozent auf 313,73 USD. Bei 315,01 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 310,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259.082 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,67 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 0,94 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 159,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 49,17 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 21.10.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 12,18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 6,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

