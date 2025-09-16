Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,1 Prozent auf 2,14 EUR.

Um 08:59 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 2,14 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 2,14 EUR. Bei 2,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 16.056 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 8,74 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,04 EUR ab. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 106,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,471 CNY ausgeschüttet werden.

Geely ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,94 Mrd. HKD im Vergleich zu 59,36 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

