Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,944 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Geely legte um 11:37 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 0,944 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Geely-Aktie bei 0,944 EUR. Bei 0,941 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 16.934 Stück.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,323 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,119 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,862 EUR. Mit Abgaben von 8,685 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,200 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,283 CNY ausgeschüttet werden.

Geely ließ sich am 28.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 20.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Geely rechnen Experten am 26.08.2025.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,762 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Chinesische E-Autos: EU-Strafzölle treten in Kraft - BYD-Aktie tiefer

Zölle kommen: EU hält an Zöllen auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge fest

Chinas Elektroautobauer dominieren Russland - Auch Tesla-Konkurrent ZEEKR mischt mit