Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 2,07 EUR abwärts.

Die Geely-Aktie notierte um 09:03 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 2,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 2,07 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,07 EUR.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 11,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 26,46 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,479 CNY.

Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,97 HKD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geely im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 59,36 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Geely.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,57 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen

Volvo Car-Aktie springt hoch: Operativ mehr als erwartet verdient

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer