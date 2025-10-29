Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochnachmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Geely zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 2,08 EUR bewegte sich die Geely-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Geely-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 2,08 EUR. Die Geely-Aktie legte bis auf 2,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,08 EUR ab. Bei 2,09 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.665 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 2,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 12,52 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 26,92 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,479 CNY aus.

Am 14.08.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,36 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,94 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht. Geely dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,57 CNY je Geely-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

