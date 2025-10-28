Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Geely

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 2,09 EUR.

Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,0 Prozent auf 2,09 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 2,09 EUR. Mit einem Wert von 2,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 12.700 Geely-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Gewinne von 12,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 1,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 27,13 Prozent wieder erreichen.

Geely-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,479 CNY belaufen.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,97 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 17.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Geely.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,57 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

